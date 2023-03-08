Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye bir kez daha depremi tartışmaya başladığı. Özellikle resmî olarak 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un olası büyük bir depremden ciddi şekilde etkileneceği öngörülüyor. Bu kapsamda 2019 yılında bir deprem raporu hazırlayan İBB, 39 ilçeyi içeren raporunda ilçeleri bekleyen riskleri anlatıyor. Bu ilçelerden biri de Arnavutköy. İşte, Arnavutköy güncel deprem riski haritası ve en riskli bölgeleri...