Salı günü 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta yıkılan binaların enkazları altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, ölü sayısının 40'ı bulduğu deprem sonrasında 530'u aşkın artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Felaketin ardından bölgeye başta Türkiye olmak üzere, İtalya, Yunanistan, Romanya ülkelerden arama-kurtarma ekipleri geldi.
Arama-kurtarma çalışmalarına Arnavutluk askerleri de destek veriyor. Kurtarma ekipleri bazı enkazlarda molozları elleriyle kaldırıyor.
Ölümlerinin 22'sinin yaşandığı kuzeydeki Thumane Kasabası'nda enkaz altında sağ kalan herkesin kurtarıldığı duyuruldu. Açıklamanın ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verilerek ekipler diğer felaket bölgelerine sevk edildi.
Yetkililer, enkazlardan şimdiye kadar 45 kişinin canlı çıkarıldığını bildirdi. Felakette 650 civarında kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Hükümet, depremin ardından Durres ve Thumane'de bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.
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