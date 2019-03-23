A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda ilk startını verdi.
Yeni teknik direktör Şenol Güneş ile ilk maçına Arnavutluk deplasmanında çıkan Milliler; Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'nın olduğu H Grubu'ndan çıkarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çaba gösterecek.
15 yıl sonra yeniden milli takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk karşısında nasıl bir kadro çıkaracağı en çok merak edilen konuydu. Şenol Güneş, milli takıma çağırdığı isimlerle tecrübeliler ve gençlerin bir arada oynayacağı yeni bir milli takımın temelini Arnavutluk karşısında attı.
Kalede Mert Günok'u, santrforda Burak Yılmaz'ı, orta sahada da Emre Belözoğlu'nu oynatmasına kesin gözüyle bakılan Güneş'in stoper, 6 numara ve kanatlarda kimi oynatacağı oldukça fazla tartışılan bir konu haline gelmişti. Hatta Güneş'in Mahmut Tekdemir - İrfan Can - Emre Belözoğlu ile, Medipol Başakşehir'in pas organizasyonunu yakalamak istediği de tahminler arasındaydı. Ancak Güneş'in bu planını, İrfan Can'ın sakatlanarak kadrodan çıkartılması bir anlamda bozmuş oldu.
Kalede beklendiği gibi Mert Günok'u oynatan tecrübeli teknik adamın sağ bek tercihi Gökhan Gönül, stoper tercihleri ise Kaan Ayhan ve Merih Demiral olurken, sol bekte Hasan Ali Kaldırım görev aldı. Orta sahaya Emre Belözoğlu - Mahmut Tekdemir - Okay Yokuşlu üçlüsünü yazan Şenol Güneş, hücum hattını ise Cenk Tosun - Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'dan oluşturdu.
15 YIL SONRA A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINDA
Letonya ile İnönü Stadı'nda 2-2 berabere kalarak 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkının kaybedilmesinden sonra milli takım teknik direktörlüğü sona eren Şenol Güneş, 15 yıl aradan sonra Arnavutluk maçı ile milli takıma geri döndü.
Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı ile 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladığı 28 Şubat tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmıştı. Aynı zamanda Beşiktaş'taki teknik adamlığı da devam eden Şenol Güneş, yine TFF'nin 2 maç için kendisini resmi olarak görevlendirmesiyle Arnavutluk maçıyla 15 yıllık aradan sonra milli takıma dönmüş oldu. Tecrübeli teknik adam, Arnavutluk maçından sonra 25 Mart'ta Eskişehir'de oynanacak Moldova maçında da geçici görevine devam edecek ve sezon sonu resmen milli takımın başına geçecek.
HASAN ALİ KALDIRIM'A YOĞUN TEDAVİ
Millilerin dün akşam yaptığı son idmanı grip olduğu için yarıda bırakmak zorunda kalan Hasan Ali Kaldırım, yoğun bir tedavinin ardından bugün iyileşerek kadroya dahil edildi ve Şenol Güneş tarafından 11'e yazıldı. Teknik direktör Şenol Güneş 26 futbolcudan oluşan geniş kadrodan kaleci Muhammed Şengezer ile orta saha oyuncuları Efecan Karaca ve Oğuzhan Özyakup'u ise 23 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.
İKİ ÜLKE FEDERASYONU DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Arnavutluk maçı için İşkodra Loro Borici Stadı'ndaki yerlerini aldı. Başkan vekilleri Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Ali Dürüst karşılaşmayı Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte seyretti. Her iki ülkenin federasyon yetkilileri maçtan önce İşkodra şehrinde dostluk yemeği yedi.
TARAFTARLAR MAÇA BİRLİKTE GELDİ
Gün boyu şehirde milli maç havası olmamasına rağmen akşam saatlerinde toplanmaya başlayan taraftarlar stadı doldurarak takımlarını destekledi. İşkodra emniyetinin geniş güvenlik önlemleri aldığı şehirde herhangi bir olaya rastlanmazken, birçok yerde Arnavut ve Türk taraftarlar karşılaşmaya beraber geldi. Ülkede yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarların sayısının 1000 civarında olduğu görüldü.
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