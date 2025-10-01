Habertürk
        Arne Slot: Hayal kırıklığına uğradık

        Arne Slot: Hayal kırıklığına uğradık

        Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 00:55 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:55
        Arne Slot: Hayal kırıklığına uğradık
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Müsabakayı değerlendiren Slot, "Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık. Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım." diye konuştu.

        Galatasaray'ın kazandığı ve galibiyet golünün geldiği penaltı pozisyonu "ağır bir karar" olarak nitelendiren Slot, "Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Son haftalarda özellikle çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan çok daha fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum." ifadelerini kullandı.

