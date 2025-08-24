Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger'ın son hali

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger, ailesiyle tatildeyken yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki Christopher'ın kilo vermesi sonucu değişen görünümünü kız kardeşi Katherine Schwarzenegger sosyal medyada paylaştı.

Nisan ayında görüntülendiğinde fazla kilolarından kurtulduğu anlaşılan Christopher Schwarzenegger, bu defa en fit haline ulaşmış görünüyor.

Christopher Schwarzenegger, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda dönüşümünü neyin başlattığını anlatmış ve belirli bir yiyeceği kesmenin iki aydan kısa sürede 14 kilo vermesine yardımcı olduğunu açıklamıştı.

Christopher Schwarzenegger'in nisan ayındaki görüntüsü

Haziran ayında Los Angeles'ta düzenlenen bir sağlık zirvesinde konuşma yapan Christopher Schwarzenegger, forma girme sürecinin beş yıldan fazla sürdüğünü ve neyin işe yaradığını bulmadan önce her şeyi denediğini söylemişti.

Christopher Schwarzenegger'in 2018'de henüz diyete başlamadan önceki hali