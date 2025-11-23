Habertürk
        Arsenal: 4 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU (Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal) - Futbol Haberleri

        Arsenal: 4 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal sahasında Tottenham'ı ağırladı. Eberechi Eze'nin hat-trick yaptığı Kuzey Londra derbisini ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:58 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:58
        Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal!
        Arsenal, Premier Lig'in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde evinde karşılaştığı Tottenham'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

        Premier Lig'in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı konuk etti. Müsabakanın 36. dakikasında Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Eberechi Eze'nin attığı golüyle de skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarının 46. dakikasında Eberechi Eze farkı 3'e çıkaran golü kaydederken, konuk takım Richarlison ile skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eberechi Eze, attığı golle hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal derbide sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

        Ligde 9. galibiyetini kazanan Arsenal puanını 29'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Tottenham ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.

