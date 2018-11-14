Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırında 2 bin 600 ile 3 bin 500 rakımda yer alan Arsiyan Yaylası, bozulmamış doğasıyla başta safari tutkunları olmak üzere doğaseverlerden ilgi görüyor
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Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'a bağlı Arsiyan Yaylası, dört mevsim farklı güzelliğiyle doğaseverleri büyülüyor. Karagöl'ü, eşsiz doğası, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısıyla her dönem adından söz ettiren Şavşat, kente gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
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İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı aldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Şavşat, zorlu coğrafyasıyla safari tutkunlarını ağırlıyor.
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İlçenin Gürcistan sınırında, 2 bin 600 ile 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Arsiyan Yaylası, dört mevsim faklı doğa güzelliği, yörede efsanelere konu olmuş gölleri ve bu göller üzerinde bulunan 12 yüzen adasıyla ziyaretçilerine eşsiz görseller sunuyor.
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İrili ufaklı 20 gölün yer aldığı yayla, zorlu ulaşım koşullarından dolayı özellikle safari tutkunlarınca tercih ediliyor. Turizm işletmecisi Erhan Gazihan, yaptığı açıklamada, Arsiyan Yaylası'nın eşsiz doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
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Yaylanın tanıtımı için dönem dönem geziler düzenlediklerini belirten Gazihan, zorlu coğrafya nedeniyle off-road donanımlı araçlarla seyahat etmenin daha sağlıklı olduğuna dikkati çekti. Gazihan, 8 off-road donanımlı araçla 30 kişilik grup olarak yaylaya geldiklerini ifade ederek, aynı zamanda fotoğraf çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.
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"HER GÖLÜN KENDİNE AİT İSMİ VE HİKAYESİ VAR"
Bölgede ziyaretçilere rehberlik yapan Şavşatlı Fahri Kör de Arsiyan Yaylası'nda irili ufaklı göllerin yanı sıra 7 büyük ölçekli göl olduğunu belirtti. Her gölün kendine ait ismi ve hikayesi bulunduğuna dikkati çeken Kör, "Göllere ait çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz hikayeler mevcut. Boğa Gölü, Kız Gölü gibi. Kız gölünde peri kızının, boğa gölünde de yenilemeyen bir boğanın yaşadığı anlatılır." dedi.
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Şavşat’ta doğa fotoğrafçılığı yapan Aylin Köroğlu ise bölgede trekking, safari, foto safari gibi değişik etkinlikler yaptıklarını anlattı. İlçeyi ziyaret edenlere güzellikleri tanıtmaya çalıştıklarına işaret eden Köroğlu, "Şu an dağlarımızda hem sonbaharın son renkleri hem de kış mevsiminin beyaz örtüsü mevcut. İlçemiz, doğaseverler için eşsiz güzellikler sunuyor." diye konuştu.
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İstanbul'da yaşayan ancak Şavşatlı olan Murat Çakal da bölgenin safari tutkunları ve doğaseverler için ekstrem bir nokta olduğunu kaydederek, "Düzenlenen gezilere katılan arkadaşlarımızın çoğu çok memnun ayrılıyor. Bölge bu açıdan oldukça turist çekiyor. Bölgenin Gürcistan'la sınır olması da ilgiyi artırıyor." ifadesini kullandı.
İstanbul'dan gezi amaçlı gelen Semanur Poyraz da bölgenin doğasına hayran kaldığını dile getirdi.
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