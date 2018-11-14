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"HER GÖLÜN KENDİNE AİT İSMİ VE HİKAYESİ VAR"

Bölgede ziyaretçilere rehberlik yapan Şavşatlı Fahri Kör de Arsiyan Yaylası'nda irili ufaklı göllerin yanı sıra 7 büyük ölçekli göl olduğunu belirtti. Her gölün kendine ait ismi ve hikayesi bulunduğuna dikkati çeken Kör, "Göllere ait çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz hikayeler mevcut. Boğa Gölü, Kız Gölü gibi. Kız gölünde peri kızının, boğa gölünde de yenilemeyen bir boğanın yaşadığı anlatılır." dedi.