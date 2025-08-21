Artan sıcaklar ölüm riskini artırıyor

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son dönemlerde ortalama sıcaklıklarda bir artışın söz konusu olduğunu belirtti.

Ortalama sıcaklıkların dünyada küresel iklim değişikliğine bağlı yükseldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kılınç, "Dünyanın ateşi yükseliyor. Bu da istatistiklere yansıyor. Ülkemizde 2025 yılının Temmuz ayında 11 kez 5'i arka arkaya olmak üzere 40 dereceyi geçen sıcaklık ölçülmüş. 2025 yıl öncesi 40 yılda ise 40 dereceyi aşan sıcaklık sadece iki kez arka arkaya ölçülmüş. Sıcaklık çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu durum tüm canlıları negatif etkiliyor" dedi.

"ÖLÜM ORANI PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 55 ARTTI"

Prof. Dr. Kılınç, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve istatistikçi Güçlü Yaman'ın büyük illerdeki mezarlıklar müdürlüklerinden aldığı verileri ortalamalar üzerinden hesaplayarak yayımladığını anlattı. Bu kaynağa dayanarak sıcaklık artışının ölümleri artırdığını söyleyen Prof. Dr. Kılınç, "Sıcaklıkların artması ölümlerin artmasına yol açıyor. İzmir'de ölüm oranı pandemi öncesine göre yüzde 55 arttı. Sıcaklığın ölümü artıran bir risk faktörü olduğunu düşünürsek, kentteki ölümlerin sayısındaki artışla ilişkilendirebiliriz" diye konuştu.