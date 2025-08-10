ARTÇILAR SÜRÜYOR!

AFAD'dan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır.24 hasar ihbarı geldi.