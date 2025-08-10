Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Artçılar sürüyor! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 10 Ağustos son depremler listesi!

        Balıkesir'de artçılar sürüyor! 10 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Meydana gelen depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı yaşandı. Deprem nedeniyle yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte 10 Ağustos 2025 Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Giriş: 10.08.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.08.2025 - 22:41
        Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.12'de artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi” sorularının yanıtını arıyor. İşte 10 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

        AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        ARTÇILAR SÜRÜYOR!

        AFAD'dan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.

        Şu ana kadar; 0 – 3.0 arası, 15 adet 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel, 79 araç görev yapmaktadır.24 hasar ihbarı geldi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

