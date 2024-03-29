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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Arter'de 'Gözetlemek–Görmek' atölyesi

        Arter'de 'Gözetlemek–Görmek' atölyesi

        Arter'in, Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı ilk özel koleksiyon sergisine odaklanan yetişkin atölyeleri, Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek. 'Gözetlemek–Görmek' atölyesi 6 Nisan Cumartesi, 'Otoportre Atölyesi' ise 27 Nisan Cumartesi günü Atölye alanında düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:06
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        Arter'de 'Gözetlemek–Görmek' atölyesi
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        Katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet eden yetişkin atölyeleri, her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak şekillendirilen atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

        'GÖZETLEMEK–GÖRMEK'

        6 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Gözetlemek – Görmek” atölyesi, Arter’in Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı ilk özel koleksiyon sergisinin odaklandığı konulardan biri olan bakış ve görme temalarını ele alıyor. Görme, bakma ve gözetleme kavramlarından hareketle, sınırlı ve gizli bakışın merkeze alındığı atölyede katılımcılar, dışarıya tamamen açmadıkları, gizli ya da mahrem tuttukları çizim, yazı, heykel ya da nesneleri yerleştirebilecekleri ve istedikleri kadarını gösterebilecekleri bir kutu tasarlayacaklar. Katılımcılar, bu kutunun içine yerleştirmek istedikleri nesneyi atölyede oluşturabilecekleri gibi yanlarında getirdikleri bir nesneyi de kullanabilecekler.

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        'OTOPORTRE ATÖLYESİ'

        27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Atölye’de Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Otoportre Atölyesi” ise Farz Et Ki Sen Yoksun sergisinin odaklandığı bir diğer konu olan otoportre geleneğini ele alıyor. İlk olarak sergide yer alan otoportre odasını ziyaret eden katılımcılar, ardından “Otoportre kişinin kendisinin portresi olmaktan mı ibarettir?”, “Yüzler insanlar hakkında ne söyler?”, “Kişiyi tanımlayacak olan ana şey nedir?” ya da “Nasıl tanımlanmak isteriz?” gibi çeşitli sorular üzerinden otoportre geleneği üzerine bir tartışma gerçekleştirecek. Atölyenin devamında katılımcılar, sergide yer alan otoportre odasından ve gerçekleştirilen tartışmalardan yola çıkarak istedikleri tarzda ve istedikleri malzemelerle kendi otoportrelerini oluşturacaklar.

        Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deniz Kulaksızoğlu
        #Farz Et Ki Sen Yoksun
        #müze
        #sergi
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