Arter'de ilk kosner Aydın Esen'den

Yeni binasının kapılarını 13 Eylül’de açan Arter, sergilerin yanı sıra tüm sanat disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren bir etkinlik programını da hayata geçiriyor. Sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinden örneklerin sunulacağı program, 27 Eylül Cuma akşamı 21.00’de piyanist ve besteci Aydın Esen’in vereceği konserle başlıyor.

Çağdaş caz ve elektronik altyapıları özgün doğaçlamalarla buluşturan piyanist ve besteci Aydın Esen erken yaşlarda başladığı müzik eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarı, Norveç Müzik Akademisi, Berklee College of Music, New England Conservatory of Music ve The Juilliard School ile devam ettirdi.

Esen, bugüne dek on dört albüme imza attı. Aynı zamanda Pat Metheny, Miroslav Vitouš, Dave Liebman gibi müzisyenlerle sahnede ve stüdyo kayıtlarında buluşan usta müzisyen, Arter’de standartlardan uzak duran, anlık keşiflerden yola çıkan bir repertuarla müzikseverlerin karşısında olacak.

Aydın Esen’in 27 Eylül 2019 Cuma akşamı 21.00’de Arter’in performans salonlarından Sevgi Gönül Oditoryumu’nda vereceği konserin kapı açılış saati 20.30. Konserin biletleri Arter’den temin edilebilir.