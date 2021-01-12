Arter'in 2021 sergi programı açıklandı



Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter, 10. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2020’de toplam yedi sergi gerçekleştirdi; hem çevrimiçi ortamda hem de Dolapdere’deki yeni binasında düzenlenen konser, performans ve öğrenme etkinlikleri ile programına eşlik eden yayınları aracılığıyla, çağdaş sanatı geniş kitlelerle buluşturmayı sürdürdü.

Arter Mart 2021’den itibaren izleyicilerini koleksiyondan ve koleksiyon dışından yeni sergilerle buluşturacak.



İŞTE ARTER'İN 2021 SERGİLERİ

Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı (Küratör: Aslı Seven / 25 Mart–25 Temmuz)

Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Emre Hüner’in [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. Altyapısal bir makine-özneye işaret eden [Elektroizolasyon] kavramını hareket noktası olarak alan sergi, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlere yer veriyor.

Nevin Aladağ, İzler (25 Mart–11 Temmuz)

Nevin Aladağ, İzler

Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı üç kanallı video yerleştirmesi Mart 2020’de sergilenmeye başlamış, ancak pandemi nedeniyle uzun süre kesintiye uğradığı için çok az sayıda izleyici ile buluşabilmişti. 25 Mart 2021’de tekrar sergilenmeye başlayacak bu yapıtında Aladağ, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart kentini performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor. Yürüyüş yolu, üzüm bağı, ağaç, yağmur, sokak lambası ve çocuk parkı gibi kentsel ve doğal unsurlar, Aladağ’ın aynı şehirde edindiği akordeon, bendir, mızıka, flüt ve keman gibi müzik enstrümanlarının icracılarına dönüşüyor. Ortaya çıkan görsel ve sessel kompozisyon, sanatçının kent mobilyalarıyla etkileşime soktuğu veya manzaranın içine bıraktığı enstrümanların potansiyellerini araştırıyor ve yeniden yorumluyor.

Locus Solus (Küratör: Selen Ansen / 29 Nisan–19 Aralık)

George Maciunas, Flux Pinpon

Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Locus Solus başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, birkaçı yeni ve mekâna özgü üretimleri bir araya getiriyor. Doğa kavramı etrafında kurgulanan sergi, izleyiciyi yeraltı, göksel ve yerüstü âlemler, bilinçaltı alanlar, var olmuş ve yitirilmiş veya düşlenmiş ve hiç var olmamış yerlerle çeşitli manzaralar arasında bir yolculuğa davet ediyor. Arter’in 3. ve 4. kat galerilerine yayılan Locus Solus, maden, bitki, hayvan ve insan varoluşları arasındaki ilişkileri, doğa ve kültürün birbirlerine nüfuz etme biçimlerini tekrar düşünmeyi amaçlıyor. Her biri kendi başına bir dünya oluşturan yapıtlar, doğayı mitolojilerin, kolektif inanç ve ritüellerin, bireysel hikâye ve deneyimlerin, toplumsal korkuların ve arzuların beslediği ve biçimlendirdiği, kültürel ve tarihsel bir yapı olarak düşünmeyi öneren bir deneyim sunuyor.

Arter Koleksiyonu’ndan grup sergisi (Küratör: Emre Baykal / 2 Eylül 2021–20 Şubat 2022)

Sophia Pompéry, Bulutsu

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. Sergi, oyunun özgürleştiriciliğini, gerçekliği askıya alışı ve yeniden kurgulayışındaki kural tanımazlığını, gündelik olanın dışına taşma ve tamamen kendine ait bir düzen ve anlam üretme şekillerini, sanat yapıtları ve bu yapıtların sundukları deneyimler bağlamında araştırmayı hedefliyor. Sanatın hem oyun kurucu hem oyun bozucu niteliklerini birlikte ele alan sergi, rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, esrime ve haz gibi kavramların izini sürerken, Arter’in 1. ve 2. kat galerilerini sürprizli bir mekânsal müdahaleyle birbirine bağlayarak hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir oyun alanı açıyor.

Candeğer Furtun (Küratör: Selen Ansen / 2 Eylül 2021–27 Mart 2022)

Candeğer Furtun

Arter, 2021–2022 sezonunda Candeğer Furtun’un bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen ilk kapsamlı sergisini izleyiciye sunuyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, sanatçının 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik heykellerden oluşturulan bir seçkiyi ve arşiv malzemelerini buluşturuyor. Furtun’un altmış yıla uzanan pratiğine ışık tutan sergide, sanatçının eserlerinin irdeledikleri beden, doğa, hafıza gibi temalara ve somutlaştırdıkları biçim ve dokulara yer veriliyor.

Bill Fontana Sesli Dizi 5 (Küratör: Melih Fereli / 2 Eylül 2021–13 Şubat 2022)

Arter

Arter’in “Sesli Dizi” kapsamında ve Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğündeki beşinci sergisinde, kurumun 2017 yılında Bill Fontana’ya özel sipariş ettiği bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleşiyor. Fontana’nın 8 kanallı dijital kayıt cihazı, akustik mikrofonlar, hidrofonlar ve hızölçerlerden oluşan taşınabilir kayıt stüdyosu aracılığıyla, bir bölümü su altında olmak üzere, İstanbul Boğazı’nın çeşitli noktalarında, ayrıca Theodosius (Şerefiye) Sarnıcı ve Bazilika (Yerebatan) Sarnıcı’nda gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alan ve sanatçının Acoustical Visions [Akustik Görüntüler] başlıklı serisi dahilinde hayata geçirdiği bu çok ekranlı ve çok kanallı yapıt, Arter’in performans salonlarından Karbon’un gelişmiş teknik altyapısı sayesinde ziyaretçilerin zaman ve mekân algısını kuşatarak işitsel ve görsel kompozisyonlardan oluşan duyumsal ve dinamik bir dünya yaratıyor.

Füsun Onur, Opus II – Fantasia ( Küratör: Emre Baykal / 2 Eylül 2021–27 Mart 2022)

Füsun Onur, Opus II – Fantasia

Füsun Onur’un 2011 yılında Arter Koleksiyonu’na eklenen Opus II – Fantasia (2001) adlı yerleştirmesi yeni bir mekânsal düzenlemeyle Arter’deki galeri mekânına uyarlanarak Emre Baykal küratörlüğünde sergileniyor. Füsun Onur Opus II – Fantasia’yı ilk kez 2001 yılında Staatlichen Kunsthalle Baden–Baden’da düzenlenen ve küratörlüğünü Margrit Brehm’in yaptığı Aus der Ferne so nah [Uzaklardan Bu Kadar Yakına] adlı sergi için tasarlamış, daha sonra Arter’deki Görünmezlik Taktikleri (2011) ve Neues Museum Nürnberg’de düzenlenen Zamanın Kıyısında (Saum der Zeit, 2018) başlıklı grup sergileri için yapıtı farklı düzenlemeler hâlinde mekâna uyarlamıştı. Onur’un Çiçekli Kontrpuan (1982),Kadans (1995),Opus I (1999),Prelüd (2000),Noktürn (2001) ve diğer pek çok yapıtında olduğu gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmesinde, dört sıradan nesne dört farklı enstrüman gibi birbirleriyle etkileşime girerek mekâna özgü bir kompozisyon kuruyorlar. Beyaz örgü şişleri, altın renkli ip yumakları, küçük porselen figürler ve standart müze kaideleri sırayla zemin üzerinde belirip birbirleriyle ilişkileniyor, bu buluşmalarla ortaya çıkan yeni formlar ve motifler yer yer duraklamalar ve kreşendolarla çeşitlenerek çoğalırken, içinde yer aldıkları mekâna özgü görsel bir kuartet oluşturuyorlar.

DEVAM EDEN SERGİLER

Alev Ebüzziya Siesbye, Tekerrür

Küratör: Eda Berkmen

7 Mart 2021’e kadar

KP Brehmer: Büyük Resim

Küratör: Selen Ansen

28 Mart 2021’e kadar

Altan Gürman

Küratör: Başak Doğa Temür

28 Mart 2021’e kadar

Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

Küratör: Melih Fereli

11 Temmuz 2021’e kadar

Dinleyen Gözler İçin

Küratör: Melih Fereli

25 Temmuz 2021’e kadar

Gökcisimleri Üzerine

Küratör: Kevser Güler

25 Temmuz 2021’e kadar