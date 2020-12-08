Arter sergileri uzatıldı



2020 sonbaharını Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı beş yeni sergiyle karşılayan Arter’de Cevdet Erek: Bergama Stereotipve Altan Gürman sergileri de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’de yer alan tüm sergilerin ziyaret tarihleri uzatılırken, Emre Hüner’in yeni yılda açılacak kişisel sergisi için de hazırlıklar devam ediyor.

'Dinleyen Gözler İçin'



Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran yirmi üç yapıtı bir araya getiriyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor. Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında gerçekleşen üçüncü sergisi olan Dinleyen Gözler İçin, çevremizi kuşatan görsel dünyayla nasıl ilişkilendiğimizi sesin perspektifinden düşünmeye, sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki farkındalığımızı artırmaya odaklanıyor.Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergi, 23 Mayıs 2021’e kadar ziyaret edilebilir.

'Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)'

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt ise dördüncü “Sesli Dizi” sergisi olarak, yine Melih Fereli’nin küratörlüğünde, Karbon’da deneyimlenebiliyor. 1968 yılında koreograf Merce Cunningham tarafından, besteci David Tudor’a bir dans gösterisi için sipariş edilen Yağmur Ormanı, daha sonra CIE’den (Composers Inside Electronics, Inc.) John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından kendi kendini icra eden bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılırken, farklı biçimlerde müdahale edilip birleştirilmiş bu nesneler önceden kaydedilmiş ses dosyalarından gelen sinyallerle titreşiyor ve izleyicilerin keşfine açık bir biçimde gelişimini sürdüren bir ses ortamı meydana getiriyorlar. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergisi, 1 Ağustos 2021tarihine kadar görülebilir.

'Gökcisimleri Üzerine'

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği Gökcisimleri Üzerine başlıklı grup sergisi,yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorulara odaklanıyor. Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların bir araya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor. Gökcisimleri Üzerine sergisi, tarihsel, kültürel ve ideolojik tanımlamalara dayanan dünyevi/göksel, doğa/kültür, insan/hayvan, beden/zihin, kadın/erkek gibi ikiliklerin ürettiği kutuplaşma, ayrım, hiyerarşi ve iktidar biçimlerine dair güncel eleştirilerden besleniyor. Sergi, 1 Ağustos 2021’e kadar ziyarete açık olacak.

'KP Brehmer: Büyük Resim'

Arter, yeni sezonda Alman sanatçı KP Brehmer’in (Berlin 1938–Hamburg 1997) kapsamlı bir sergisine yer veriyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiğiKP Brehmer: Büyük Resimbaşlıklı sergi, sanatçının otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiriyor. Brehmer’in esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemesinin yer aldığı sergi,Arter’in Neues Museum Nürnberg (Almanya),Hamburger Kunsthalle (Almanya) ve Kunstmuseum Den Haag (Hollanda) ile birlikte, Kulturstiftung des Bundes’ın (Almanya Federal Kültür Vakfı) mali desteğiyle gerçekleştirdiği; küratoryal çerçevesini bu kurumlar adına Eva Kraus, Petra Roettig, Daniel Koep ve Selen Ansen’in belirlediği;üç yıla yayılan bir ortak yapım projesinin son aşaması olma niteliğinitaşıyor.KP Brehmer: Büyük Resimbaşlıklı sergi, 28 Mart 2021’e kadar ziyaret edilebilir.

'Tekerrür'

Alev Ebüzziya Siesbye’nin, Arter’de gerçekleşen Tekerrür başlıklı kişisel sergisi sanatçının son dönemde ürettiği yapıtlarını bir araya getiriyor. Eda Berkmen’in küratörlüğünü üstlendiği sergide seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’nın tekrar kavramından yola çıkarak ve tek bir malzemeye, yönteme ve biçime odaklanarak gerçekleştirdiği üretim, yeni bir bağlamda sunuluyor.Tekerrür başlıklı sergi, sanatçının renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak bu sergi için özel olarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. İsmini Søren Kierkegaard’ın 1843 tarihinde yayımlanan Tekerrür başlıklı kitabından alan sergi, Alev Ebüzziya’nın sayısız kez tekrar eden hareket ve ritimlerin sonucunda ortaya çıkan zamansız çanakları yoluyla tekrarlamanın imkânsızlığını ve getirdiği dönüşümü de görünür kılıyor. Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür sergisi, 7 Mart 2021’e kadar görülebilir.

'Altan Gürman retrospektifi'

1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının 11 yıllık üretimini arşivinden bir seçkiyle bir araya getiren Altan Gürman retrospektifi, 28 Mart 2021’e; Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşan Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi ise 3 Ocak 2021’e kadar ziyarete açık olacak.