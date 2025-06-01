Artı Değer Vanspor - Batman Petrolspor maçı Canlı İzle
2. Lig play-off finali nefesleri kesecek... Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.
Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR, DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.
VAN SPOR, LİGİ 5. TAMAMLADI
2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1'lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.
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