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        Haberler Bilgi Magazin Artık Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?Artık Oluversin Gari ne zaman çekildi?

        Artık Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Artık Oluversin Gari filmi 17 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. 3 seriden oluşan Oluversin Gari filminin son serisi olan yapım 2021 yılında gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu film, Murat Gürvardar tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Artık Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Artık Oluversin Gari filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:27
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        Artık Oluversin Gari filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk'ün yer aldığı Artık Oluversin Gari filmi çekimleri Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Peki, "Artık Oluversin Gari filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

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        ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı bitmiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söyler. Salih ve Nuriye otele yerleşmişlerdir. Bu arada Güney Derya’ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz’den fikir almak için yardım ister. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney’in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini, Derya’ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney’in evlilik teklifi, Seda’nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler olarak ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar yaşanmaya başlar.

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        ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        yönetmenliğini ise Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Karabayır, Orçun Kaptan, Işıltı Su Alyanak ve Suat Sungur yer alıyor.

        ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.

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