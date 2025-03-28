Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yaptığı açıklamada "Sigortacılık alanında vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen “Özel Sigortalarım” uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açılmıştır" denildi.

TÜM SİGORTALAR TEK EKRANDA

Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere araç, sağlık, can ve yangın branşları altında özet ve detay seviyede e-Devlet “Özel Sigortalarım” tek ekranı üzerinden ulaşılabilecek. Özel sigortalarım ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.

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Uygulama sayesinde;