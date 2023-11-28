Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
Artvin-Ardahan karayolu Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
Giriş: 28.11.2023 - 04:49 Güncelleme: 28.11.2023 - 04:49
Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin-Şavşat-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
AA'nın haberine göre, heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.