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Artvin'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 15 günlük karantinada sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olması gerektiği yönünde uyarıda bulunulurken, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi

Artvin'de bir köye korona karantinası
AA

Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Subaşı köyünün tamamının 15 gün karantinaya alındığı belirtildi. Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olması gerektiği ifade edilen açıklamada, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti halinde cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Subaşı köyü muhtar ve azalarının köyle ilgili alınan kararların uygulanmasından sorumlu kılınarak görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Subaşı köyünde oturup ilçe merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Hopa Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için Kaymakamlıktan izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve Kaymakamlık makamının onayıyla istisna tutulmasına karar verildi."

Açıklamada, yaş çay toplama faaliyetinin sürdüğü köyde, çay alım yerinden ürünü alacak firmanın araç ve personelinin, durumu bir gün öncesinden kolluk kuvvetine bildirmesi koşuluyla köye giriş çıkış yapabileceği belirtildi.

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