Artvin'in Hopa ilçesinin Çamurlu köyünde öğretmen Hakkı Yıldız, çay tarlasında çalışırken ilginç bir görüntüyle karşılaştı.
Çay toplamaya gelen Yıldız, bölgede ender görülen dağ ceylanıyla karşılaştı. Yıldız, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
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