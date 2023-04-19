Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Artvin'de koruma altındaki Hopa engereği görüldü

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan Hopa engereği kış uykusundan uyandı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde çaylık arazide görüntülenen engerek nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında yer alıyor

Artvin'de koruma altındaki Hopa engereği görüldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereğinin nesli, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

İHA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla Hopa Engereği koruma altına alınmıştı.

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle Artvin’in Kemalpaşa içesinde çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Kış uykusundan uyandığı tahmin edilen yılanı çeken şahıs, dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan Hopa engereğine "Güzel bir misafirimiz var" diye seslendi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkülere konu olan telli turnalar Amasya'da görüntülendi
YAŞAM Telli turna çifti bu sene de aynı yerde!
Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı
YAŞAM T-Rex'e 6.2 milyon dolar!
Farkında olmadan sizi yönlendiriyor olabilirler! İşte en manipülatif burçlar
YAŞAM İşte en manipülatif burçlar
Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor!
YAŞAM Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı ...
Her biri için 5 saniye süreniz var! Bulanların IQ'su Einstein ile yarışır! Zekanızı test etmenin eğlenceli yolu!
YAŞAM Her biri için 5 saniye süreniz var! Farklı olanı ...
Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor
YAŞAM Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini ...
Doğduğunuz mevsim hayatınızı nasıl etkiler? Bilim insanları buldu astroloji değil
YAŞAM Doğduğunuz ay ve mevsim hayatınızı etkiliyor!
Dirsek ve koltuk altı kararmasına en iyi çözüm! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor
YAŞAM Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada ...
Günlük burç yorumları! (19 Nisan 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Elçin İsminin Anlamı Nedir? Elçin İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Elçin isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.