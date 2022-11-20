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UKRAYNA'DA YAŞAYAN 88 AHISKA TÜRKÜ, TÜRKİYE'YE GELDİ

DHA

UKRAYNA'DA YAŞAYAN 88 AHISKA TÜRKÜ, TÜRKİYE'YE GELDİ


UKRAYNA'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya Federasyonu üzerinden getirilerek Türkiye´ye Sarp Sınır kapısından giriş yaptı.Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkan 88 Ahıska Türkü, Artvin´deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye´ye giriş yaptı. Gürcistan tarafındaki işlemlerden sonra Türk Kapısına geçen kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından çiçekler ve Türk bayrağı ile karşılandı. Türkiye sınırında hatıra fotoğrafı çektiren ailelerin bir kısmı  giriş işlemlerinin ardından otobüslerle Elazığ´a, bir kısmı da akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.`ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTIK´Türkiye´ye giriş yapan Abdullah Kadir, "18 gün içerisinde Türkiye'ye geldik. Herkese Türkiye'ye gelip yaşamak nasip olsun. Ailemizle beraber Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutlu olduk" dedi.Çocukları ile gelen Alvida Taştanova, "Yolculuğumuz iyi geçti diyelim ancak çok yorulduk. 20 gündür yoldayız, çok şükür her şey geride bıraktık ve Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz an o günleri unuttuk. İnşallah her şey yoluna girer. Orada irademizle, gücümüzle, birbirimize kenetlenerek bekledik. Bizi buraya getirenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.Torunları ve gelini ile gelen Fatime Ahmetova, "Herkese çok teşekkür ediyorum. 19 gündür yoldayız ve nihayet Türk topraklarına ayak bastık. Ve artık geride kalan günleri unuttuk. Torunlarımla gelinimle beraber geldim. Oğlumla eşim geride kaldı onlar da arabalarla geleceklerö ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ahıska Türklerinin gelişi
-Ahıska Türklerinin çiçek ve Türk bayrakları ile karşılanması
-Gelenlerden detaylar
-İşlemler yapılırken bekleyenlerden detay
-Türkiye´ye gelen Ahıska Türkleri röportaj 
 
HABER:ARZU ERBAŞ KAMERA:RUKİYE MEYVECİ/ARTVİN-DHADHA-Gündem Türkiye-Artvin
2022-11-20 02:26:02

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