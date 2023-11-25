Artvin'de heyelan; kayalar yola düştü ARTVİN'deOrtaköy köyünde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Yapılan çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

ARTVİN'deOrtaköy köyünde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Yapılan çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte önceki gün etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Dev kayaların düştüğü asfalt yolda çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Heyelan sonrası bazı sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yola düşen 2 büyük kayanın arasından geçip, devam ettiği görüldü.