Artvin'de emekli öğretmen 61 yıl sonra öğrencisi ile bir araya geldi Artvin'de emekli öğretmen Fehim Bayraktar, mesleğe başladığı ilk yıllardaki öğrencilerinden Sinan Dişli ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Artvin'de emekli öğretmen Fehim Bayraktar, mesleğe başladığı ilk yıllardaki öğrencilerinden Sinan Dişli ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve bir süre önce memleketi Artvin'in Hopa ilçesine dönen Dişli, Hopa Başköy İlkokulu'nda kendisinin öğretmenliğini yapan Bayraktar'ı Ardanuç ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Dişli, 61 yıl sonra bir araya geldiği 83 yaşındaki öğretmeninin elini öptü, çiçek hediye ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bayraktar, AA muhabirine, öğrencisinin sürpriz ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, 1961'de başladığı, 29 yıl 4 ay süren meslek hayatında öğrencilerine doğruyu, iyiliği, güzelliği anlatmaya ve öğretmeye çalıştığını söyledi.

Yetiştirdiği öğrencilerin ülkenin farklı yerlerinde hizmet ettiğini görmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Bayraktar, "İlk okuttuğum öğrencilerden Sinan Dişli'nin 61 sene sonra Öğretmenler Günü'nde ziyaretime gelmesi beni çok memnun etti. Ne kadar çok sevindiğimi bilemezsiniz. Hem sevindim hem de hüzünlendim. Bu bir öğretmen için tarif edilemez bir haz. 24 Kasım'da beni unutmayarak ziyaret etmesi çok daha mutlu etti." dedi.

İzmir'de 1983'te oğlu Jandarma Er Birdal Bayraktar'ın görev dönüşü trafik kazasında şehit olduğu Bayraktar, "Ben de ilkokul öğretmenim Rasim Şahin'i minnetle, şükranla anıyorum, Allah rahmet etsin. Ben okuma yazmayı ondan öğrendi. Öğretmen olmayı da ondan öğrendim." diye konuştu.

Sinan Dişli ise kendisine okuma yazmayı öğreten öğretmeniyle 61 yıl sonra bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Bundan sonra her yıl öğretmenini ziyarete geleceğini anlatan Dişli, "Köyde 5 sınıfın bir arada okuduğu sınıfta bana ve arkadaşlarıma okumayı, yazmayı öğretti. Zor şartlarda en iyi şekilde bize eğitim verdi. Kendisine çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı.