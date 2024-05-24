23 gündür kayıptı; nehirde ölü bulundu

Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Şavşat ilçesinde, 2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

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