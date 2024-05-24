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        23 gündür kayıptı; nehirde ölü bulundu

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin'in (76) Çoruh Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:15
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        23 gündür kayıptı; nehirde ölü bulundu
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin’in (76) Çoruh Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

        Şavşat ilçesinde, 2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi. Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

        Bugün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı. Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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