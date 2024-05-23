Artvin-Erzurum kara yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda çalışma yürüttü.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.
Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
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