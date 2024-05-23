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        Artvin-Erzurum kara yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı

        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:03
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        Artvin-Erzurum kara yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı
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        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda çalışma yürüttü.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.

        Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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