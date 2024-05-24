Artvin'de 22 gündür kayıp kişinin cesedi Çoruh Nehri'nde bulundu

Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

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