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        Artvin'de 22 gündür kayıp kişinin cesedi Çoruh Nehri'nde bulundu

        Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:57
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        Artvin'de 22 gündür kayıp kişinin cesedi Çoruh Nehri'nde bulundu
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        Artvin'de 22 gündür haber alınamayan kişi, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu.

        Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, botlarla ulaştıkları cesedi kıyıya çıkardı.

        Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

        Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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