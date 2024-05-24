Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de göçmen kaçakçılığına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de göçmen kaçakçılığına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
        Artvin- Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
        Artvin'de üniversite öğrencileri en lezzetli yöresel tatlıyı yapmak için ya...
        Artvin'de üniversite öğrencileri en lezzetli yöresel tatlıyı yapmak için ya...
        7'nci kez taşınan ilçe yeşerdi; 'nakil ağaçlar' meyve verdi
        7'nci kez taşınan ilçe yeşerdi; 'nakil ağaçlar' meyve verdi
        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açıldı
        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açıldı
        Vali Ünsal, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'ı kabul etti
        Vali Ünsal, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'ı kabul etti