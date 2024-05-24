Artvin'de göçmen kaçakçılığına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

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