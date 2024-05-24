Artvin'de göçmen kaçakçılığına ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardanuç ilçesindeki Berta Köprüsü ve Müezzin köyü mevkisinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.A'yi (46) Ardahan'da, M.A. (43) ve S.M'yi (28) ise Artvin'de gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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