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        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)

        KAZAANI KAMERADAArtvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:35
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        Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)
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        KAZAANI KAMERADA

        Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntü ortaya çıktı. Tünel içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; sürücü Hızır Avcı yönetimindeki hafif ticari aracın, hızla tomruk yüklü kamyona arkadan çarptığı, çevreye araç parçalarının savrulduğu yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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