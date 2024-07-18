Artvin'de Cankurtaran tünelinde kaza; 1 ölü (2)
KAZAANI KAMERADAArtvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntü ortaya çıktı.
KAZAANI KAMERADA
Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntü ortaya çıktı. Tünel içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; sürücü Hızır Avcı yönetimindeki hafif ticari aracın, hızla tomruk yüklü kamyona arkadan çarptığı, çevreye araç parçalarının savrulduğu yer aldı.
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