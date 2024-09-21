Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaynarca köyünde meydana geldi. Köyden ilçeye giden Borçka Orman İşletme Şefliği çalışanı Uğur Akçay’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Akçay, ambulansla kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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