Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde 150 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uğur Akçay (24) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’in Borçka ilçesinde 150 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uğur Akçay (24) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaynarca köyünde meydana geldi. Köyden ilçeye giden Borçka Orman İşletme Şefliği çalışanı Uğur Akçay’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Akçay, ambulansla kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda çeşme ve sarnıç bulundu
        Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda çeşme ve sarnıç bulundu
        Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
        Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
        Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Arhavi'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Taşkın ve heyelanların meydana geldiği Arhavi'de temizlik ile yol yapım çal...
        Taşkın ve heyelanların meydana geldiği Arhavi'de temizlik ile yol yapım çal...
        Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi...
        Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi...
        Artvin'de sel ve heyelanlarda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Artvin'de sel ve heyelanlarda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı