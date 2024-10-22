Yaylada kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Mağara Yaylası'na otomobilleriyle gezmeye giden 5 kişilik arkadaş grubu, önceki gün ani bastıran kar yağışı sonucu geri dönemeyince geceyi bölgedeki yayla evinde geçirdi. Arkadaş grubu, kar yağışının etkisini artırması sonucu yollar kapanınca yaylada mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine Artvin Valisi Turan Ergün’ün talimatıyla İl Özel İdaresi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Ancak çığ riski nedeniyle yol açma çalışmalarına ara verildi. Hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından çalışmalara devam eden ekipler, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan 30 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla, yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, ilçe merkezine götürüldü.

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