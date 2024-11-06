Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Prefabrik ev kurmak için gitti; 12 gündür kayıp

        SAMSUN'dan Artvin'in Şavşat ilçesine prefabrik ev kurmaya giden inşaat ustası Murat Gezer'den (41), 12 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prefabrik ev kurmak için gitti; 12 gündür kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’dan Artvin’in Şavşat ilçesine prefabrik ev kurmaya giden inşaat ustası Murat Gezer’den (41), 12 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 150 kişilik ekip, Gezer’i arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Samsun’dan prefabrik ev kurulumu için Artvin’in Şavşat ilçesi Karaağaç köyüne gelen inşaat ustası Murat Gezer, 26 Ekim’de kendisine ait cüzdan, kimlik ve telefon gibi kişisel eşyalarını konakladığı evde bırakarak dışarı çıktı. Eve geri dönmeyen Gezer’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Gezer için arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

        Yaklaşık 150 kişilik ekip, iz takip ve kadavra köpekleriyle, ilçede zorlu kış şartlarına rağmen bölgede boş ev, ahır ve samanlıklarda arama çalışmalarını sürdürdü. Kaybolan Murat Gezer’in fotoğrafını köyde bazı noktalara asan ekipler, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan yaklaşık 5 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

        ‘ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR NETİCE ALINMADI’

        Arama kurtarma çalışmalarına katılan köyün eski muhtarı Nurettin Gümüş, “Prefabrik ev kurulumu için 12 gün önce Samsun’dan köyümüze gelen inşaat işçisinin, köyümüzde prefabrik evin yapılacağı evin yanındaki bir evde konakladıktan sonra kaybolduğu söylendi. O günden sonra devletimizin bütün yetkilileri arama kurtarma çalışmaları yaparak yoğun bir çalışma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir netice alınmadı. İnşallah sağ olarak bulunur. Bu hava koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplere de teşekkür ediyorum” dedi.

        Köyde yaşayan Cemil Dursun da “Şahsın kaybolduğunu köyümüze Jandarma gelince duyduk. Söylentilere göre ‘başım ağrıyor’ demiş. Sonra da gitmiş. Bu soğukta asker uğraşıyor. Allah askerimize kolaylık versin” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştir...
        Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştir...
        Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de kar nedeniyle 7 köye ulaşım sağlanamıyor
        Artvin'de kaybolan inşaat işçisini arama çalışması sürüyor
        Artvin'de kaybolan inşaat işçisini arama çalışması sürüyor
        Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de 4. Geleneksel Foto Jeep Safari etkinliği düzenlendi
        Artvin'de 4. Geleneksel Foto Jeep Safari etkinliği düzenlendi