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        Artvin'de ahşap evde yangın

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı boş haldeki ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:33 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:35
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        Artvin'de ahşap evde yangın
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı boş haldeki ahşap ev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Arpalı köyünde Şakir Fazlıoğlu’na ait 2 katlı ahşap evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Boş olan evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri ve sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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