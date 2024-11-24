Artvin'de ahşap evde yangın

İlçeye bağlı Arpalı köyünde Şakir Fazlıoğlu’na ait 2 katlı ahşap evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Boş olan evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri ve sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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