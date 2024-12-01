Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Artvin- Yusufeli kara yolu Dokuzoğul köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Tokgöz’ün (37) kontrolünü yitirdiği 08 ABL 169 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Tokgöz ile yanındaki Deniz Arda Yıldırım (18) ve Vehbi Yılmaz (47) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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