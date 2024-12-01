Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

        ARTVİN'de sürücüsünü kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’de sürücüsünü kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Artvin- Yusufeli kara yolu Dokuzoğul köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Tokgöz’ün (37) kontrolünü yitirdiği 08 ABL 169 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Tokgöz ile yanındaki Deniz Arda Yıldırım (18) ve Vehbi Yılmaz (47) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Hurdaya dönen araç vinçle bulunduğu bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Artvin'de şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Artvin'de şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp hastaya ulaştı
        Sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp hastaya ulaştı
        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştı...
        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştı...
        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret
        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret
        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü