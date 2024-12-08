Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (6)

Fındıklı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Zeki Özdemir, "Heyelan olunca yollar kapandı. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bizde burada Rize'den Artvin tarafına gidecek olan yolcuları ücretsiz olarak teknelerle taşıyoruz" dedi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun heyelan sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınıyor. Rize Fındıklı Kıyıcık Limanı'ndan alınan yaklaşık 100 kişi, heyelanlı bölge denizden teknelerle geçirilerek, Arhavi Liman'ına taşındı. Teknelere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik ediyor.

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