Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (6)

        YOLCULARBALIKÇI TEKNELERİYLE TAŞINIYORArtvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (6)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOLCULARBALIKÇI TEKNELERİYLE TAŞINIYOR

        Artvin’in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nun heyelan sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınıyor. Rize Fındıklı Kıyıcık Limanı'ndan alınan yaklaşık 100 kişi, heyelanlı bölge denizden teknelerle geçirilerek, Arhavi Liman'ına taşındı. Teknelere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik ediyor.

        Fındıklı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Zeki Özdemir, "Heyelan olunca yollar kapandı. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bizde burada Rize'den Artvin tarafına gidecek olan yolcuları ücretsiz olarak teknelerle taşıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (5)
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (5)
        Komşusundan görüp merakla başladığı kemençe yapımına 55 yıldır devam ediyor
        Komşusundan görüp merakla başladığı kemençe yapımına 55 yıldır devam ediyor
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (3)
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (3)
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)
        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden