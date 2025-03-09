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        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı

        ARTVİN'de bağırsağından 350 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:05
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        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
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        ARTVİN’de bağırsağından 350 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu F.R. (43) gözaltına alındı.

        İl jandarma ekipleri, takip ettikleri İran uyruklu şüpheliyi dün saat 02.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi’nde durdurdu. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. Artvin Devlet Hastanesi’nde tomografisi çekilen şüphelinin bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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