Heyelanla kayan yapı bütünlüğü bozulmayan evin zemin araştırılması düzgün yapılmamış

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, Artvin'deki heyelanda yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklenen eve ilişkin, "Burada üst yapının çok düzgün bir şekilde yapıldığını gözlemlemiş olduk. Fakat eksik olan bir şey vardı; zemin araştırılması ve analizi düzgün yapılmamış" dedi.

Hopa ilçesine bağlı Ortahopa Mahallesi'nde 10 Mart'taki heyelanda Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı boş haldeki ev, kayarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki bazı eşyalar bahçeye savruldu. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluşurken, evin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılacağı belirtildi. Doğu Karadeniz'de son aylarda ani kar erimesi kaynaklı heyelanların arttığını belirten uzmanlar, özellikle sarp arazilerdeki yapılaşmadaki 'zayıf zemin'e dikkati çekiyor.

'ÖNCE SAHANIN ANALİZ EDİLMESİ GEREKİYOR'

Heyelan sonucu kayan evin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Ayberk Kaya, zemin etüdünün önemine vurgu yaptı. Kaya, "Eğimli bir arazi üzerine konut ya da bir mühendislik yapısı yapılacaksa konut ya da yapının yapılacağı zeminin dikkatli bir şekilde etüt edilmesi gerekmektedir. Çünkü her zemin malzemesinin kendine göre farklı bir mühendislik davranışı bulunmaktadır. Zemin etüdü yapılmadan önce sahanın iyi şekilde analiz edilip, araştırılması gerekmektedir. Sonrasında zeminin kaymasını engelleyecek gerekli tedbirleri aldıktan sonra inşaattan yürütülmesi faaliyetini geçilmesi gerekmektedir. Deprem yönetmeliğine göre binanızın istediğiniz kadar sağlam yapabilirsiniz; ancak zemin etüdünü yanlış yaptıktan sonra binanız ne kadar sağlam olursa olsun zeminin kötüyse halk tabiriyle çürükse, binayı yaptığınız zemin hareket eder" dedi.

'TEŞHİS YANLIŞ KONULMUŞ'

Kayan evin üst yapısının çok düzgün yapıldığı ancak zemin analizinde eksiklikler olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaya, "Burada üst yapının çok düzgün bir şekilde yapıldığını gözlemlemiş olduk. Fakat eksik olan bir şey vardı; zemin araştırılması ve analizi düzgün yapılmamış. Röntgen düzgün çekilmediği için teşhisi yanlış konulmuş. Zayıf bir zeminin üstüne bir yerleşim yeri olarak sağlam bir bina yapılmış ancak sonrasında bir heyelan olayı vuku bulmuş. Mühendislik açısından binayı yaptığınız arazi tahribata da uğramış" diye konuştu.