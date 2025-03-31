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        Artvin'de ormanda heyelan; ağaçların devrilme anı kamerada

        ARTVİN'inArdanuç ilçesindeki ormanda meydana gelen heyelanda bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:55
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        Artvin'de ormanda heyelan; ağaçların devrilme anı kamerada
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        ARTVİN'inArdanuç ilçesindeki ormanda meydana gelen heyelanda bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçeye bağlı Tosunlu köyündeki ormanda, sıcaklığa bağlı karın erimesiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kökünden sökülen birçok ağaç devrilirken, köy yolunda çatlaklar oluştu. Yamaç alandaki orman zemininde çökmeler yaşanırken, ağaçların devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kökünden sökülen ağaçların büyük gürültüyle yola devrildiği anlar yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "Bakın, ağaçlar kökünden sökülüyor. Ağaç geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet" dediği duyuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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