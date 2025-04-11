Artvin'de nisanda kar yağışı

ARTVİN’de Şavşat ve Borçka ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde ekipler, kardan kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kentte 2 gündür aralıklarla süren kar yağışıyla birlikte, ağaçların çiçek açtığı, doğanın yeşermeye başladığı Şavşat ve Borçka ilçeleri beyaza büründü. Şavşat ilçesi ve Borçka Macahel bölgesinde kardan kapanan yolları açmak için ekipler iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor. Kar kalınlığı yükseklerde 1 metreyi aşarken, çam ağaçlarıyla kaplı doğanın beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, karlı doğa manzarasını cep telefonlarıyla görüntüledi.