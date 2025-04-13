Yasa dışı yollarla ülkeye girip kaybolan 4 kişi bulunup, tutuklandı
ARTVİN'de, ülkeye kaçak yollarla girip ormanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
ARTVİN'de, ülkeye kaçak yollarla girip ormanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Olay, 9 Nisan’da Gürcistan sınırında meydana geldi. Ülkeye kaçak yollarla giren 4 kişi, ormanda kayboldu. Zorlu arazi şartları ve dondurucu soğuk nedeniyle ilerleyemeyen grup, kayboldu. Donmak üzere olan grubun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 4 kişi bulunup, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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