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        Yasa dışı yollarla ülkeye girip kaybolan 4 kişi bulunup, tutuklandı

        ARTVİN'de, ülkeye kaçak yollarla girip ormanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:40
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        Yasa dışı yollarla ülkeye girip kaybolan 4 kişi bulunup, tutuklandı
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        ARTVİN'de, ülkeye kaçak yollarla girip ormanda kaybolan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Olay, 9 Nisan’da Gürcistan sınırında meydana geldi. Ülkeye kaçak yollarla giren 4 kişi, ormanda kayboldu. Zorlu arazi şartları ve dondurucu soğuk nedeniyle ilerleyemeyen grup, kayboldu. Donmak üzere olan grubun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 4 kişi bulunup, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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