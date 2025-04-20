Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı (2)

GÜREŞİKRAL KAZANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde arena dışına taşan güreşi, rakibi 5 yaşındaki Ateş’i yenen 10 yaşındaki Kral kazandı. Onur Erdem, boğası Kral'ın, kilosunda son 2 yılın şampiyonu olduğunu belirterek, "O doğuştan şampiyon. Rakibi de çok güçlüydü. Sahanın kapısını kırıp dışarı çıktılar. Güreşlerini orada da sürdüren boğalar zevkli bir güreşe sahne oldu. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da kendisinden şampiyonluk bekliyorum" dedi.