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        Yusufeli'de yangın; 3 ev, samanlık ve ahır küle döndü

        NusretDURUR/YUSUFELİ (Artvin)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında tek katlı 3 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:55
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        Yusufeli'de yangın; 3 ev, samanlık ve ahır küle döndü
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        NusretDURUR/YUSUFELİ (Artvin)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında tek katlı 3 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yusufeli ilçesine bağlı Yamaçüstü köyünde bir evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 2 ev ile samanlık ve ahıra sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Hayrettin İkinci, Sayım İkinci ve Naci Yıldırım’a ait tek katlı ahşap evlerle samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yamaçüstü köyü muhtarı Burhan Aslan, “Mahallemizde büyük bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 3 ev yandı. Etrafta 15 hane daha vardı. Allah korudu. Yapacak bir şeyimiz yok. Ekipler geldi. Yangın yavaş yavaş sönüyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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