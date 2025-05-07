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        İletişim Başkanı Altun, amcasının cenazesine katıldı

        CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun (87), Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:50
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        İletişim Başkanı Altun, amcasının cenazesine katıldı
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        CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun (87), Artvin’in Şavşat ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Fahrettin Altun, taziyeleri kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören amcası Nurettin Altun, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, amcasının cenazesine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi. Nurettin Altun için ilçeye bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Altun ailesi, yakınları, il ve ilçe protokolü, köylüler ve çevre ilçelerden kişiler de katıldı. Nurettin Altun’un cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası köy kabristanlığında dualarla toprağa verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, cenazede taziyeleri kabul etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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