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        Artvin'de satın aldığı kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Serkan Uzun, kamyonet bulamayınca kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:05
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        Artvin'de satın aldığı kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı
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        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde Serkan Uzun, kamyonet bulamayınca kurbanlık küçükbaşı otomobilinin bagajında taşıdı.

        Yusufeli ilçesinde Kurban Bayramı için vatandaşlar, bütçelerine göre küçük ve büyükbaş hayvanlar aldı. Küçükbaşlarda 12 bin liradan 30 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan kurbanlıklar, titizlikle seçildi. Alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların taşınma süreci ise ilginç görüntülere sahne oldu. İlçede yaşayan Serkan Uzun kamyonet bulamayınca satın adlığı küçükbaşı otomobilin bagajına koyarak taşıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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