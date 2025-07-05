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        Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu

        İSTANBUL'danArtvin'e izinli olarak gelen polis memuru Sercan Yerebakan (27), Kafkasör Yaylası'nda kurduğu çadırda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:45
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        Polis memuru, kaldığı çadırda ölü bulundu
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        İSTANBUL'danArtvin'e izinli olarak gelen polis memuru Sercan Yerebakan (27), Kafkasör Yaylası'nda kurduğu çadırda ölü bulundu. Yerebakan'ın yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde duruluyor.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sercan Yerebakan, izin alıp geldiği memleketinde boğa güreşleri izlemek için Kafkasör Yaylası'na çadır kurdu. Geceyi çadırda geçiren Yerebakan, çamaşır makinesi kazanına yaktığı ateşi içeri alıp, uyudu. Sabah çadıra gelenler, Yerebakan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yerebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yerebakan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp'a kaldırıldı. Yerebakan'ın yaktığı ateşten çıkan dumandan zehirlendiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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