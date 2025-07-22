'Çoruh'un gerdanlıkları'ndan 148 milyar TL'lik gelir

TÜRKİYE'nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösterip, ‘Çoruh'un gerdanlıkları’ olarak adlandırılan Yusufeli, Deriner, Muratlı, Artvin ve Borçka barajları, işletmeye alındıktan bugüne kadar 55 milyar kilovatsaate yakın enerji üreterek, milli ekonomiye 148 milyar TL katkı sağladı. Artvin Valisi Turan Ergün, “Bu suyu son damlasına kadar kullanıyoruz. Artvin sınırları içerisinde her damla su 5 defa kullanılarak elektrik üretiyor. Çoruh Nehri’nin kot farkından yararlanarak bu gerdanlıklar milli ekonomiye bu katkıyı sağlamaya devam ediyor” dedi.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğup, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra 2’nci, Türkiye'nin ise en hızlı akan 431 kilometrelik uzunluğundaki Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen Yusufeli, Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin barajlarıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yanı sıra Türkiye'nin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. ‘Çoruh’un gerdanlıkları’ olarak da adlandırılan barajlar, enerji üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Çoruh Vadisi’ndeki kot farkı sayesinde aynı su 5 kez elektrik üretiminde kullanılabiliyor. Hizmete açıldıkları günden bu yana toplam 55 milyar kilovatsaate yakın enerji üreten barajlar, Türkiye ekonomisine yaklaşık 148 milyar TL katkı sundu. Muratlı Barajı’nda 8 milyar 300 milyon, Borçka Barajı’nda 15 milyar 940 milyon, Deriner Barajı’nda 20 milyar 70 milyon, Artvin Barajı’nda 7 milyar 377 milyon, 3 yıl önce devreye alınan Türkiye’nin en büyük barajı Yusufeli Barajı’nda ise bugüne dek 3 milyar 185 milyon kilovatsaati aşkın enerji üretildi.