Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, aldıkları istihbaratın ardından Hopa terminalinde durdukları yolcu otobüsündeki O.A.'nın (28) üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 108 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.