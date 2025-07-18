Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, aldıkları istihbaratın ardından Hopa terminalinde durdukları yolcu otobüsündeki O.A.'nın (28) üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 108 gram kokain ele geçirdi.

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