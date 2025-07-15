Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de kaybolan keçileri jandarma ekipleri buldu

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 30 keçi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de kaybolan keçileri jandarma ekipleri buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 30 keçi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Yüncüler köyü Lantat mezrasında hayvancılık yapan Mecit Anbar'a ait 30 keçi iki gün önce kayboldu.

        Aramalarına rağmen hayvanlarını bulamayan Anbar, jandarmadan yardım istedi.

        Yusufeli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin dron destekli yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp keçiler bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Çevreli köyü mezrasında bulundu.

        Keçiler jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret
        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret
        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Artvin'de dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Artvin'de dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
        Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi
        Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi
        Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayb...
        Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayb...
        Artvin'de 31 hafız için icazet töreni yapıldı
        Artvin'de 31 hafız için icazet töreni yapıldı