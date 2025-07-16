Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı tören alanında Vali Aziz Yıldırım'a teslim etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Vali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden hain FETÖ mensuplarının tanklarla, uçaklarla, silahlarla millete saldırdığını söyledi.

Türkiye'nin bir iç savaşın eşiğine getirilmeye çalışıldığını ifade eden Yıldırım, "O gece Türkiye'nin tüm farklılıklarını, tüm renklerini, tüm meşreplerini geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleştiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde yeniden dirilişinin gecesidir." dedi.

Programa katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekrandan takip etti. Bu arada, Trabzon ve Giresun İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çaykara ilçesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Kırklar Dağı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 49 gönüllünün 15 kilometrelik güzergahı yürüyerek çıktığı dağın zirvesinde Türk bayrağı açıldı. - Artvin Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlendi. Valilik koordinesindeki etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı. Atapark Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahlarını kullanarak Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte yaklaşık 50 metre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı. Milli İrade Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Öğrenciler tarafından 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, 15 Temmuz şehitlerini anlatan video gösterimi yapıldı. Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un devletini, vatanını, milletini ve al yıldızlı bayrağını canından aziz bilenlerin yazdığı bir destan olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına yönelmiş açık bir işgal teşebbüsü olduğunu belirten Ergün, "Ancak o karanlık gecede, hainler kara emellerini planlarken hesap etmediği bir şey vardı. Türk milletinin bağımsızlık tutkusu, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığı ve istiklaline olan sadakati." dedi. Konuşmalarının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri verildi. - Bayburt Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı. Saray Bahçesi'nde devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiye, yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine karşı fütursuzca el uzatılmaya çalışıldığını belirterek, "Ecdadımız toprağını namertlere çiğnetmeyeceğini tarihe bir kez daha altın harflerle nakşettirmiştir. 15 Temmuz'un adeta simgesi haline gelen Ömer Halisdemir başta olmak üzere nice şehidimiz ve gazilerimiz şüphesiz isimlerini gönlümüze ve tarihe altın harflerle yazdırdılar." diye konuştu. Belediye Başkanı Mete Memiş de milletin birliğini bozmak, vatanı bölmek isteyenlere 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın en büyük cevabı verdiğini dile getirdi. Etkinlik, yerel sanatçıların kahramanlık türküleri ve şiir dinletisiyle devam etti. Programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Eldivan'a teslim etti. Bayburt Belediyesi ve Kızılay tarafından alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

-Gümüşhane Gümüşhane'de valilik koordinesinde düzenlenen etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı. Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanete karşı milletin sergilediği kahramanlığın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Vali Baruş, verilen mücadelenin vatana ve millete karşı bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı. MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise 15 Temmuz gecesinde hedefin sadece siyasi iktidar olmadığını, hedefin Türk milletinin iradesi olduğunu belirterek, "Türk milletinin iradesine diz çöktürmeye çalıştılar. O gün Cumhurbaşkanımız olmak üzere direnenler bunun için ayağa kalktılar." diye konuştu. Bayrak koşusuna katılan sporcuların taşıdıkları sancağı Baruş'a teslim etmesinin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

-Giresun Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Debboy mevkisinde başlayan yürüyüş, Gazi Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Burada devam eden programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, vatan ve millet uğruna verilen kutsal mücadelenin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirterek, "Bizler 15 Temmuz’u unutmayacağız. Milli iradeyi, 81 ilde 27 gün süren demokrasi nöbetlerini unutmayacağız." dedi. Programa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. - Ordu Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen sancak koşusuna katılan sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Muammer Erol'a teslim etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Erol, bu tarz ihanetlerin bir daha yaşanmaması için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve benzeri terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında devletin bekası için mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Erol, "Bizler bundan sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, kendi kararlarını kendi verebilen güçlü ve bağımsız bir ülkenin geleceği için daha çok çalışacağız." dedi. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı programda, mehter takımı konser verdi. Programa katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan ekrandan takip etti. - Rize Rize'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılanlar, Türk bayrakları eşliğinde Rize Gençlik Merkezi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.