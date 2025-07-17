Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Ayının camını kırıp girdiği barakada yiyecek arayışı kamerada

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde bir ayının, orman işçilerinin kullandığı barakaya camları kırıp girerek yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayının camını kırıp girdiği barakada yiyecek arayışı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde bir ayının, orman işçilerinin kullandığı barakaya camları kırıp girerek yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Borçka ilçesinin Düzköy Karadağ mevkisine inen bir ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin dinlenme ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi. Ayı, pençeleriyle camını kırdığı barakaya girip, yiyecek aradı. O anlar, barakadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde bölgeye gelen ayının etrafı kokladığı, pençe darbeleriyle camını kırdığı barakanın içine girip yiyecek aradığı, yiyecek bulamayınca uzaklaştığı yer aldı.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından “Kocaoğlandan Borçka Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Düzköy Karadağ’daki istihsalcilere ziyaret. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan istihsalcilerin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları geçici barakalar Kocaoğlan tarafından ziyaret edildi” notuyla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor

        Benzer Haberler

        Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı
        Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı
        Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi
        Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi
        Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Karadeniz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        Artvin'de kaybolan keçileri jandarma ekipleri buldu
        Artvin'de kaybolan keçileri jandarma ekipleri buldu
        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret
        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret
        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü