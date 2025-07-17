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        Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı

        Artvin'in Borçka ilçesinde orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek arayan ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:37
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        Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek arayan ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.

        Barakanın camını kırarak çevrede yiyecek arayan ayı, daha sona bölgeden uzaklaştı.

        Ayının o anları, barakadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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