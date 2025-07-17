Artvin'de orman işçilerinin barakasına giren ayı kameraya yansıdı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.

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